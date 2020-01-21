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вторник, 21 января 2020 07:52

"Просто сделал паузу": у певца во время концерта остановилось сердце

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&quot;Просто сделал паузу&quot;: у певца во время концерта остановилось сердце
Дэвид Олни в начале 1980 года был участником группы The X-Rays, а затем начал сольную карьеру Фото: Общественное/Вещание

Американский певец 71-летний Дэвид Олни умер во время концерта на сцене на фестивале во Флориде.

Посетители концерта говорят, что Олни, сидя на стуле, выполнял одну из песен, но вдруг остановился и извинился перед публикой. Затем певец закрыл глаза и больше их не открывал. "Сначала всем показалось, что он просто сделал паузу", - рассказала одна из свидетелей, пишет ВВС.

Музыкант Скотт Миллер рассказал журналистам: "Олни не упустил гитару, не упал со стула, он был нежен и деликатен, как всегда".

Певца пытались ренимуваты, но это не принесло успеха. В заявлении о смерти Олни говорится, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

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Дэвид Олни в начале 1980 года был участником группы The X-Rays, а затем начал сольную карьеру. Олни выпустил более 20 альбомов.

Во время съемок новогоднего концерта чуть не умер артист Андрей Данилко - схватило сердце. Ему стало плохо за час до выступления, написали в Clutch.

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