"Пропало обучения. Девушки с ума сойдут" - Винник стал преподавателем университета

Автор: facebook Олег Винник стал звездным преподавателем в университете Поплавского

Украинский певец Олег Винник будет сочетать концерты с преподавательской деятельностью.

Артист стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского Университета культуры.

"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Университета культуры", - написал народный артист Украины Михаил Поплавский в Facebook.

Пользователей соцсети эта новость поразила и одновременно сбила с толку.

"Пропало обучения. Девушки с ума сойдут! "- пишут они.

Автор: facebook Олег Винник стал звездным преподавателем в университете Поплавского

"Если пары будут начинаться с песни "Нино", готов поступить в аспирантуру. Все!".

"Это просто бимба, Михаил Михайлович".

"Как же ж те студенты на пары будут ходить?) Представляю, которую нужно было зарплату предложить. Всем ЗВО - 50% абитуриентов, ради Олега все пойдут в КНУКИМ", - пишет Ярослава Пилипенко.

Автор: facebook Олег Винник стал звездным преподавателем в университете Поплавского

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Футбольный матч между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами", который должен состояться во время 2-го тура чемпионата УПЛ, перенесли с 28 на 29 июля. Такое решение связано с концертом Олега Винника, который должен пройти 28 июля на домашней арене одесской команды.