"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа

Американская 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей на днях отдыхала на пляже в Малибу.
Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике.
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На фото татуированная Холлидей загорала на пляже и купалась в океане. На Тесс был одет сплошной купальник с цветочным принтом. На снимках пышнотелая модель без макияжа.
Пользователи сети разделились на два лагеря: одни поддерживали звезду, другие - осуждали ее внешность.
"Огонь женщина", "нельзя себя так запускать", "Боже мой, что это за кошмар?", "главное, что ее устраивает", "она очень красивая", "не здоровая пропаганда ожирения", "долго не проживет с таким весом ".
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Недавно модель plus-size Тесс Холлидей рассекретила свою сексуальную ориентацию.
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