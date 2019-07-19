"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа

Фото: @redcarpetmood

Американская 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей на днях отдыхала на пляже в Малибу.

Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике.

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На фото татуированная Холлидей загорала на пляже и купалась в океане. На Тесс был одет сплошной купальник с цветочным принтом. На снимках пышнотелая модель без макияжа.

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни поддерживали звезду, другие - осуждали ее внешность.

"Огонь женщина", "нельзя себя так запускать", "Боже мой, что это за кошмар?", "главное, что ее устраивает", "она очень красивая", "не здоровая пропаганда ожирения", "долго не проживет с таким весом ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) 16 Июл 2019 в 3:07 PDT

Недавно модель plus-size Тесс Холлидей рассекретила свою сексуальную ориентацию.