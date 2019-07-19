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пятница, 19 июля 2019 11:26

"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
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Папарацци сняли, как Тесс Холлидей отдыхала на пляже
Фото: @redcarpetmood
Папарацци сняли, как Тесс Холлидей отдыхала на пляже
Папарацци сняли, как Тесс Холлидей отдыхала на пляже
Папарацци сняли, как Тесс Холлидей отдыхала на пляже
Папарацци сняли, как Тесс Холлидей отдыхала на пляже

Американская 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей на днях отдыхала на пляже в Малибу.

Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике.

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На фото татуированная Холлидей загорала на пляже и купалась в океане. На Тесс был одет сплошной купальник с цветочным принтом. На снимках пышнотелая модель без макияжа.

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни поддерживали звезду, другие - осуждали ее внешность.

"Огонь женщина", "нельзя себя так запускать", "Боже мой, что это за кошмар?", "главное, что ее устраивает", "она очень красивая", "не здоровая пропаганда ожирения", "долго не проживет с таким весом ".

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Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday)

Недавно модель plus-size Тесс Холлидей рассекретила свою сексуальную ориентацию.

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19
июля

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