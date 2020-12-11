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пятница, 11 декабря 2020 18:05

Прогуливал уроки в компьютерном клубе. Актер Михиенко рассказал о своей зависимости

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Актер Валерий Михиенко признался, что тратил карманные деньги в компьютерном клубе.

В шоу "Дети против звезд", которое показывает "Новый канал", устроили настоящую Формулу-1. Актер Improv Life Show и 13-летний Иван Сидоренко программировали игрушечные машины для гонок на трассе.

"В школе я учился очень плохо. Большую половины уроков прогуливал. Все деньги, которые мне давали родители на обед, тратил в компьютерном клубе. Только не подумайте, что я играл на деньги. Считаю себя киберспортсменом, потому что играл постоянно в Counter-Strike", - признался Михиенко.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Игра закончилась ничьей
Игра закончилась ничьей

Актер говорит, что когда он приходил в школу, то старался попасть на химию, биологию и геометрию. По его словам, это были любимые предметы.

"Еще увлекался программированием", - говорит Михиенко.

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Машина актера несколько раз не могла преодолеть крутые повороты трассы. Мужчине приходилось каждый раз ее перепрограммировать. Авто Ивана тоже буксовало. Поэтому игра закончилась ничьей.

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show. Съемки шоу, которое идет на "Новом канале", напоминали нон-стоп марафон смеха. 16 программ отсняли за несколько дней. Неизменная четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валерий Михиенко и новый ведущий Александр Педан удивляли зрителей.

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