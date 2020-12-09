Леся Никитюк ходила на быстрые свидания, а Маша Ефросинина "сердилась" на официантов

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show.

Съемки шоу, которое идет на "Новом канале", напоминали нон-стоп марафон смеха. 16 программ отсняли за несколько дней. Неизменная четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валерий Михиенко и новый ведущий Александр Педан удивляли зрителей.

"С одной стороны, 2-й сезон - логическое продолжение предыдущего. С другой - будет много новых импровизаций. Каждый из ребят нашел свою уникальную фишку. Поэтому программы будут очень энергичными, сильными и смешными. Мне нереально приятно вести Improv Live Show. Иногда даже забывал, что я ведущий", - сказал Педан.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" На новые импровизации пригласили новых гостей

Шутили на сцене вместе с ребятами участники группы Mozgi, актер Игорь Ласточкин, певица Tayanna, хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, легенда украинской эстрады Павел Зибров и другие. С Анатолия Анатолича трижды снимали обувь на сцене, телеведущая Маша Ефросинина "сердилась" на работу официантов, а Леси Никитюк устроили быстрые свидания.

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"Я бы еще раз сходила на свидание с Костей Трембовецким. А вообще, если честно, уже и забыла, как так быстро выдавать шутки. Пришлось серьезно напрячь мозг", - рассказала после съемок Никитюк.

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