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среда, 09 июня 2021 03:35

Продюсер Нателла Крапивина ушла от Лободы

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Продюсер Нателла Крапивина ушла от Лободы
Крапивина 11 лет была продюсером певицы Светланы Лободы. Фото: teleprogramma.pro

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с артисткой.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь никакого отношения к шоу-бизнесу", — написала Крапивина в Instagram.

После этого Нателла закрыла свой аккаунт в Instagram и сделала его приватным. Что заставило продюсера, проработавшую вместе с Лободой 11 лет, принять такое решение — неизвестно. Сама Лобода пока никак не прокомментировала слова экс-продюсера, разве что в сторис своей страницы в Instagram запостила ее пост о прекращении сотрудничества.

Вполне возможно, что все дело в скандале между Крапивиной и российским певцом Филиппом Киркоровым. Нателла раскритиковала поведение Киркорова и экс-жениха Ольги Бузовой, блогера Давы. На недавней роспремии "Муз-ТВ" Киркоров и Дава изображали из себя новобрачных, появившись в свадебных нарядах.

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Музыкальную премию Крапивина назвала "цирком уродов" и "паноптикумом в чистом виде". Также Крапивина отметила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", имея в виду поведение Киркорова и Давы. В свою очередь Киркоров обвинил Нателлу в плагиате, намекая на то, что номер Лободы на МУЗ-ТВ напоминал постановку Бейонсе. Высказывания продюсера о том, что таких как они с Давой "ранее на Кавказе расчленяли на шашлыки" артист назвал гомофобными.

Артист назвал Крапивину человеком двойных стандартов и отметил, что ей нужен специалист, который будет "сверять ее посты с текущим этическим кодексом".

Крапивина и Лобода сотрудничали около 11 лет. Именно с появлением Крапивиной карьера артистки пошла в гору. Женщины не просто работали вместе, но и близко дружили. При этом случались у них и ссоры. Так, в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак Нателла признавалась, что в 2020 году они со Светланой были в шаге от расторжения договора.

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