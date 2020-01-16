Продолжение сериала "Друзья" под вопросом: актеры хотят невозможного

Представитель канала отметил, что проект находится на стадии "может быть" Фото: YouTube

Выход на канале HBO специального выпуска популярного сериала "Друзья" с классическим актерским составом находится под угрозой.

Стороны не могут договориться, пишет Deadline.

Гонорары, которые просят артисты, значительно отличаются от гонораров, которые готова предложить студия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НВО показал трейлер к новому сериалу

"Заинтересованность в съемках спецвыпуска" Друзей "есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекта", - заявил представитель HBО.

Представитель канала отметил, что проект находится на стадии "может быть".

Культовый сериал 1990-х годов "Друзья" может получить продолжение. Американский телеканал HBO уже начал переговоры с Warner Bros о съемках ленты. Предварительное согласие на съемки дали все главные герои, пишет The Hollywood Reporter.