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четверг, 16 января 2020 16:14

Продолжение сериала "Друзья" под вопросом: актеры хотят невозможного

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Продолжение сериала &quot;Друзья&quot; под вопросом: актеры хотят невозможного
Представитель канала отметил, что проект находится на стадии "может быть" Фото: YouTube

Выход на канале HBO специального выпуска популярного сериала "Друзья" с классическим актерским составом находится под угрозой.

Стороны не могут договориться, пишет Deadline.

Гонорары, которые просят артисты, значительно отличаются от гонораров, которые готова предложить студия.

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"Заинтересованность в съемках спецвыпуска" Друзей "есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекта", - заявил представитель HBО.

Представитель канала отметил, что проект находится на стадии "может быть".

Культовый сериал 1990-х годов "Друзья" может получить продолжение. Американский телеканал HBO уже начал переговоры с Warner Bros о съемках ленты. Предварительное согласие на съемки дали все главные герои, пишет The Hollywood Reporter.

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16
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