"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор

Когда на сцене появились конкурсанты из категории "Группы", что досталалась Данилко, он сел подальше от других. А дальше объявил о решении - уйти из шоу Фото: скрин из видео

23 ноября во время 11 выпуска популярного вокального шоу "Х-Фактор 10 сезон" певец, шоумен и судья 46-летний Андрей Данилко решил покинуть проект. Судья заявил об этом прямо в эфире.

Во время спора других судей Х-фактора Насти Каменских, Оли Поляковой и Игоря Кондратюка о том, чьи подопечные лучше, создатель легендарного образа Верки Сердючки отстранился от разговора и заметно волновался, пишет РБК-Украина.

Когда на сцене появились конкурсанты из категории "Группы", что досталалась Данилко, он сел подальше от других. А дальше объявил о решении - уйти из шоу.

"Слушайте, может я не прав. Сижу здесь, целый день промучился. Ради Бога, только вы меня извините. Я каждое утро просыпаюсь и думаю. Ребята, только не обижайтесь. Вот я вроде не оправдывал надежд. Я настолько пустой, вот сегодня девочки и мальчики переодеваются, думают - что он все время в черном? думаю, сегодня оденусь - купил в Бельгии одежда для эфиров Х-Фактора. я смотрю, и я как придурок! Понимаю, насколько это важно, и думаю, что будет честнее, если я этот проект оставлю. Потому-что может появиться какой-то наставник, который вам поможет", - сказал Данилко .

Артист выразил мнение, что "проблема в нем самом".

"Может, вы измените эту ситуацию. Но я подумал, что мне надо кого-то выбирать. Не готов это делать. Вы все способные ребята. Мне кажется, что мне лучше этот проект покинуть. В любом случае кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините ", - попрощался Данилко и покинул студию.

Судьи отреагировали на скандальный поворот в Х-Факторе.

Кондратюк высказал мнение, что Данилко не удовлетворен тем, что ему досталась одна только категория "Группы", а не по представителю из всех других: "Я его в принципе готов поддержать".

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"Я фигею, у меня такое ощущение, что я виновата в этом", - сказала Полякова.

Смогут ли теперь зрители увидеть Данилко в качестве судьи шоу Х-Фактора, или будет назначен другой тренер вместо него - неизвестно.

Вокальное шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ стартует 14 сентября и празднует юбилей - прошло 10 лет от первого эфира. В честь дня рождения проекта многие звезды выступят на сцене.