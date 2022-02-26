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суббота, 26 февраля 2022 17:12

Спецтема: Напад Росії на Україну

Притула призвал украинцев везти все военное в Киев

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Притула призвал украинцев везти все военное в Киев
Однако не забывайте о комендантском часе в Киеве, которое будет действовать до понедельника. Фото: Сергей Притула / Instagram

Сергей Притула призвал всех, кто может быстро добраться до Киева, везти военное снаряжение.

"Все уплаченные вами деньги я возвращаю при передаче снаряги", - написал Притула в Facebook.

Передачу нужно только довезти в волонтерский центр, больше ничего не нужно.

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"Нужно все: бронежилеты, каски, дроны, рации, разрузки, тактическое снаряжение, наколенники, тепловизоры, приборы ночного видения, патроны под натовский колибр, натовчьи аптечки, турникеты, кровоостанавливающие", - пишет Притула.

"В Киеве везти на Гончара 65. Звонить никуда не надо, покупайте и везите, ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЕМ СРАЗУ. В Киеве кроме военных есть тысячи терробороновцев, которым нужно ВСЕ и СРАЗУ. Сколько бы вы чего не привезли из перечня — СОБЛЮДАТЬ он.

В Киеве с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 17:00 начинает действовать комендантский час до 28 февраля 08:00. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

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