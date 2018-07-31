Принц Гарри и Меган Маркл придумали общую эмблему

Принц Гарри и Меган Маркл сделали совместную монограмму.

Она красовалась в письме-благодарности ведущей австралийской программы Today Show Жорги Гарднер, который она показала в прямом эфире. Молодые супруги благодарили Жорги за свадебный подарок.

Монограмма состоит из начальных латинских букв имен Гарри и Меган. Она очень похожа на личный вензель герцогини Сассекской и написана тем же шрифтом. Корона над буквами указывает на королевский статус.

Автор: Chocolate Duchess В сети отметили, что новый символ очень трогательный

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меган Маркл устроила страстные поцелуи с принцем Гарри на людях

После свадьбы Меган Маркл получила собственный герб. Дизайн, согласованный королевой Елизаветой II, напоминает о родине женщины - Калифорнии.