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вторник, 31 июля 2018 14:48

Принц Гарри и Меган Маркл придумали общую эмблему

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Принц Гарри и Меган Маркл сделали совместную монограмму.

Она красовалась в письме-благодарности ведущей австралийской программы Today Show Жорги Гарднер, который она показала в прямом эфире. Молодые супруги благодарили Жорги за свадебный подарок.

Монограмма состоит из начальных латинских букв имен Гарри и Меган. Она очень похожа на личный вензель герцогини Сассекской и написана тем же шрифтом. Корона над буквами указывает на королевский статус.

Автор: Chocolate Duchess
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В сети отметили, что новый символ очень трогательный

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После свадьбы Меган Маркл получила собственный герб. Дизайн, согласованный королевой Елизаветой II, напоминает о родине женщины - Калифорнии.

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