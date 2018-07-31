Принц Гарри и Меган Маркл придумали общую эмблему

Принц Гарри и Меган Маркл сделали совместную монограмму.
Она красовалась в письме-благодарности ведущей австралийской программы Today Show Жорги Гарднер, который она показала в прямом эфире. Молодые супруги благодарили Жорги за свадебный подарок.
.@GeorgieG received a very special letter from Duke and Duchess of Sussex! #9Today pic.twitter.com/pmySIFWo05— The Today Show (@TheTodayShow) 25 липня 2018 р.
Монограмма состоит из начальных латинских букв имен Гарри и Меган. Она очень похожа на личный вензель герцогини Сассекской и написана тем же шрифтом. Корона над буквами указывает на королевский статус.
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После свадьбы Меган Маркл получила собственный герб. Дизайн, согласованный королевой Елизаветой II, напоминает о родине женщины - Калифорнии.
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