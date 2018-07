Принц Гарри и Меган Маркл придумали общую эмблему

Принц Гарри и Меган Маркл сделали совместную монограмму.

Она красовалась в письме-благодарности ведущей австралийской программы Today Show Жорги Гарднер, который она показала в прямом эфире. Молодые супруги благодарили Жорги за свадебный подарок.

.@GeorgieG received a very special letter from Duke and Duchess of Sussex! #9Today pic.twitter.com/pmySIFWo05