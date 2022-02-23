Прикрывая пикантные места руками: лидеры Евровидения-2022 года снялись обнаженными для обложки глянца

Участники конкурса Евровидение-2022 от Италии Mahmood и Blanco снялись обнаженными для обложки глянца.

Фотографии с итальянцами, которым прочат победу букмекеры, обнародовали на сайте журнала Vanity Fair Italy.

Исполнители попозировали обнаженными, прикрывая руками интимные места, перед дуэтом итальянского и швейцарского fashion-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи.

На плечах у мужчин сидели белые голуби.

Фото: Vanity Fair Italy

Художники изобразили знаменитостей обнаженными, чтобы передать дух и силу двух певцов, поскольку, как и в своих текстах песен, они эмоционально раздеваются.

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Кроме этого, у музыкантов взяли интервью. В котором Blanco откровенно рассказал, что именно музыка изменила его жизнь.

"Я думаю, что у каждого есть, на что сделать ставку: нужно набраться смелости и попробовать, что бы это ни было", – сказал артист.

Mahmood добавил, что для него важно иметь возможность спеть на конкурсе.

"Мне кажется, что люди, которые оценили песню, живут своими чувствами так же, как и я, с полной свободой. Нашей стране не нужны акценты. Точнее: политическая потребность есть, она всегда есть", – подытожил исполнитель.

В 2022 году песенный конкурс Евровидение состоится в итальянском Турине. Государственная телекомпания RAI в ближайшее время объявит, что Турин опередил Милан, Болонью, Римини и Пезаро в гонке на право проведения мероприятия.