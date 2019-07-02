Прикрывалась руками: Эмили Ратаковски засветила безупречную фигуру

Эмили Ратаковски показала стройную фигуру. Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала безупречное тело в купальнике.

Знаменитость опубликовала сексуальное видео с пляжа в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини

Ратаковски одета в крошечное бикини с леопардовым принтом. Волосы модели завязаны, на лице очки.

"Возьмись за ягодицы и иди", - подписала публикацию Эмили.

Подписчики засыпали знаменитость приятными словами.

"Невероятная фигура", "аппетитная такая", "крутой купальник", "как можно быть такой идеальной?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 1 Июл 2019 в 10:53 PDT

Модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась похудевшей фигурой в сети.