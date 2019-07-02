Прикрывалась руками: Эмили Ратаковски засветила безупречную фигуру

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала безупречное тело в купальнике.
Знаменитость опубликовала сексуальное видео с пляжа в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
Ратаковски одета в крошечное бикини с леопардовым принтом. Волосы модели завязаны, на лице очки.
"Возьмись за ягодицы и иди", - подписала публикацию Эмили.
Подписчики засыпали знаменитость приятными словами.
"Невероятная фигура", "аппетитная такая", "крутой купальник", "как можно быть такой идеальной?".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась похудевшей фигурой в сети.
Комментарии