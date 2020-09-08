Прикрыла ягодицы бахромой: Шакира показала снимок в необычном купальнике

Фото: instagram.com/shakira

Колумбийская певица 43-летняя Шакира опубликовала соблазнительную фотографию из отпуска в Instagram. Артистка вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

Звезда позировала в сиреневом купальнике с бахромой на ягодицах. Шакира возвращена боком к камере. Ее волосы распущены.

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"Это новый купальник, который разработала я, а создала моя подруга Бего. Мне всегда нужно что-то креативное на лето", - подписала снимок певица.

Артистка 35-летняя Настя Каменских, также известная как NK, публикует провокационные фотографии в Instagram. Певица позировала в белом раздельном купальнике, щеголяя стройной и подтянутой фигурой. Образ дополнили солнцезащитные очки.