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четверг, 13 августа 2020 12:47

"Прекратите вырубать леса, пенсионеров и больных детишек" - Бобул опубликовал обращение с кучей ошибок

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Народный артист Украины Иво Бобул написал обращение с кучей грамматических ошибок.

Соответствующий пост появился на странице в Facebook артиста.

В тексте так много грамматических ошибок, что пользователи сети в шутку предположили, что его писал малолетний внук певца.

Автор: "ТСН"
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Бобул определился за кого отдаст свой голос на предстоящих выборах мэра Киева

Пользователи сети сразу же отреагировали на форму и содержание написанного: "А липы цветут ароматные душистые, какую-то дич несет Бобул киевлянам)", "Мне кажется, или в тексте очень много ошибок?", "Иво, правописания поучитесь не много, а потом советуйте))", "Страницу Бобула ведет его малолетний внук. Да ошибки в каждом слове".

Сам Бобул отмечает, что на выборах мэра Киева намерен голосовать за Александра Попова: "С такой агитацией и врагов не надо, а остальным кандидатам остается лишь идти плакать", - говорится в одном из комментариев.

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Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".Об этом он объявил во время презентации политсилы 11 августа.

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