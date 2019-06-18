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вторник, 18 июня 2019 13:24

Прекрасная замена матери: как выглядит дочь Моники Беллуччи
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Дева Беллуччи посетила модный показ Dolce&Gabbana
Фото: glavred.info
Дева Беллуччи посетила модный показ Dolce&Gabbana
Дева Беллуччи посетила модный показ Dolce&Gabbana
Моника Беллуччи с 14-летней дочерью Девой Беллуччи

Дочь звездных родителей Моники Беллучи и Венсана Касселя 14-летняя Дева впервые посетила светское мероприятие - модный показ Dolce & Gabbana в Милане.

Для выхода в свет девушка выбрала классические черные брюки, кружевной топ и пиджак.

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Звездная дочь заключила контракт с домом моды Dolce & Gabbana и снялась в рекламе нового аромата.

Подписчики фан-страницы семьи Беллуччи отметили, что девочка прекрасная замена красавицы-матери.

Недавно 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в новом глянцевом фотосете, в котором появилась в неожиданном образе блондинки.

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