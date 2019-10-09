Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип

13-летняя киевлянка София Иванько, которая будет представлять Украину на "Детском Евровидении-2019", выпустила клип на конкурсную песню The Spirit Of Music.
Видео появилось на YouTube.
Конкурс состоится 24 ноября в польском городе Гливице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали город, который будет принимать Евровидение-2020
Режиссером клипа стал Дмитрий Авдеев. Съемки прошли в сердце Киева - на Подоле.
В ролике девочки появился комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко и представитель "Детского Евровидения-2018" Дарья Красновецька.
В комментариях пользователи сети засыпали девочку словами поддержки и поздравлениями.
Недавно Бельгия и Испания уже выбрали певцов, которые представят их страны на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.
Комментарии