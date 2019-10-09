Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип

София Иванько выпустила клип. Фото: https://www.facebook.com/sophyivanko/

13-летняя киевлянка София Иванько, которая будет представлять Украину на "Детском Евровидении-2019", выпустила клип на конкурсную песню The Spirit Of Music.

Видео появилось на YouTube.

Конкурс состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

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Режиссером клипа стал Дмитрий Авдеев. Съемки прошли в сердце Киева - на Подоле.

В ролике девочки появился комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко и представитель "Детского Евровидения-2018" Дарья Красновецька.

В комментариях пользователи сети засыпали девочку словами поддержки и поздравлениями.

Недавно Бельгия и Испания уже выбрали певцов, которые представят их страны на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.