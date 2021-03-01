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понедельник, 01 марта 2021 23:47

"Предстала во всей красе": американская реперка позировала в крошечном бикини
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Американская реперка Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями
Фото: Instagram.com
Американская реперка Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями
Американская реперка Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями
Американская реперка Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями
Американская реперка Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями

Американская хип-хоп исполнительница 32-летняя Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями. Смелые снимки публикует на своей странице в Instagram.

На последних фото пышнотелая реперка появилась в крошечном коричневом бикини, демонстрируя свои прелести. Образ дополнила массивными украшениями, ярким макияжем и маникюром.

"Королева скучает", - подписала Lizzo фотографии.

Поклонники сразу оставили множество одобрительных комментариев.

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Американская реперка Карди Би получила первую главную роль в кино. Снимется в комедии "Дом престарелых" студии Paramount.

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