"Предстала во всей красе": американская реперка позировала в крошечном бикини

Фото: Instagram.com

Американская хип-хоп исполнительница 32-летняя Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями. Смелые снимки публикует на своей странице в Instagram.

На последних фото пышнотелая реперка появилась в крошечном коричневом бикини, демонстрируя свои прелести. Образ дополнила массивными украшениями, ярким макияжем и маникюром.

"Королева скучает", - подписала Lizzo фотографии.

Поклонники сразу оставили множество одобрительных комментариев.

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