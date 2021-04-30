Праздник ассоциируется с битвой яиц, запахом огурцов и колбасы - как украинские артисты празднуют Пасху

Артисты накануне Пасхи поделились секретами, каких семейных традиций придерживаются и с чем ассоциируется праздник. А также рассказали, как безопаснее изготовить пасхальные яйца и приготовить вкусную пасху.

Музыкант Сергей Бабкин отметил, что в их семье куличи готовят мамы. А покраска яиц - традиция.

"Когда варишь в луке, то получается насыщенный коричневый цвет. Еще мы собираем корзину: куличи, сало, колбаску, яйца, сыры. Всей семьей едем утром в церковь, становимся в строку, чтобы батюшка окропил святой водой в ​​этот день. Пасха для меня это якобы Новый год, солнечный, теплый день, когда все начинается с начала. А сам праздник ассоциируется с битвой яиц", - рассказал Бабкин

Певица Злата Огневич заверила, что Пасха для нее - семейный праздник.

"Мой главный лайфхак - знать локации, где можно заказать вкусную пасху. Потому что, признаюсь, сама не готовлю и мама сейчас в отъезде, а в нашей семье только она отвечает за самую вкусную пасху в мире. У мамы тоже есть свои пасхальные лайфхаки: покраска яиц с помощью шелухи лука и петрушки, никакой химии из маркета. Чтобы яйца выглядели красивее и аппетитнее их нужно натереть маслом", - поделилась она.

Артистка Анна Тринчер отметила, что для нее Пасха - это фантастическая энергия, которая распространяется по миру.

"В этот праздник стоит заряжаться этим светом, позитивно мыслить и визуализировать только хорошее. И будьте благодарны и говорите об этом окружающим. У нас верующая семья, поэтому всех канонов особой Пасхальной ночи мы придерживаемся. Ранее рядом с нашим домом была небольшая церковь. Так круто видеть большое количество прихожан в праздничном настроении, быть вместе с ними в этом водовороте. Сейчас церкви уже нет. Но это не мешает нам праздновать семьей. Бабушка делает яйца исключительно из натуральных красителей и никогда не использует магазинную "химию", - добавила певица.

Исполнитель Роман Скорпион тоже считает, что Пасха - это время, когда можешь укрепиться духовно и обновить мысли.

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

"Родился в семье, где хранят украинские традиции празднования Пасхи. Каждый год стараюсь соблюдать пост, а обязательно в страстную неделю. Еще с детства в чистый четверг мы всегда убирали в доме и вокруг него: белили деревья, убирали в саду, копали хрен на огороде. Относительно праздничной корзины - по традиции кладем пасху, домашнюю колбасу, хрен, сыр и много писанок. Еще с детства мы красили яйца с помощью скорлупы из лука и свеклы", - рассказал мужчина.

Артистка Tarabarova поделилась, что в ее семье нет традиций, которые передавались поколениями, поскольку ее родители познакомились в интернате.

"А у наших детей они уже начинают появляться. Каждый год мы всей семьей собираемся за несколько дней, красим яйца и украшаем дом. В этом году, возможно, даже самостоятельно буду печь праздничный кулич", - добавила она.

Исполнитель Жан Грицфельдт отметил, что для него праздник - не про яйца и кулич.

"Я рос в очень религиозной семье. Со временем пришло понимание того, что такое жизнь и для чего мы здесь, именно в это время появилось и осознание того, что религией и верой мы все едины. Именно поэтому, для меня это праздник не о еде, а о том, что все мы рождены для любви. В моем понимании поход в церковь - это медитативный момент. Мне очень запомнилась Пасха перед ковидом: я был в Израиле, мне повезло находиться у храма Гроба Господня. я просто чудом попал на служение и схождения благодатного огня. Это было невероятно", - поделился воспоминаниями человек.

Певица Navka поделилась, что ей сразу вспоминается, как она с папой составляли корзину в детстве.

"В этом году я отправляюсь в Черновцы, чтобы продолжать данную традицию. Мои дети также переняли идею сбора корзины. Даже когда у нас не получалось приезжать к моим родителям, я дома проводила целый аттракцион по этому делу. В прошлом году сама пекла куличи. С Пасхой у меня ассоциируется запах огурцов и колбасы, если я где-то услышу эту смесь, я всегда буду вспоминать Пасху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Откуда пошла традиция пить кагор на церковные праздники

Ранее за несколько дней до Пасхи приезжала к бабушке и мы вместе рисовали писанки: воском, натуральными красителями, на парафиновой лампе зажигали печь, подогревали воск в жестяной коробочке. Я даже когда-то экспериментировала: решила сделать мраморные писанки. Необходимо до яйца прилепить лук, завязать марлей, и это засунуть в краситель (или красный, или зеленый). Когда забираешь все наложенное, получается мраморный эффект", - рассказала она.

Во время подготовки к Пасхе, стоит выбрать способ украшения яиц. Это может быть покраска или роспись. Сейчас очень известные "космические яйца". Многие о них слышали, но мало кто умеет делать. Этому можно научиться в нашем рецепте.