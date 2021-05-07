Позировала с котом. Никитюк на гамаке продемонстрировала аппетитные ягодицы в бикини

Ведущая Леся Никитюк показала фотографии с отдыха. Звезда рассказала в InstaStories, что полетела в турецкий Кемер на девичник, который организовала подруге.

Никитюк на фотографиях, опубликованных в Instagram, позировала в коричневом раздельном купальнике. Пляжный образ дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпой. Фотосессию устроила на гамаке, а рядом с ней - устроился кот.

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"Утро в отеле начинается с кота. Классно здесь", - подписала фотографии ведущая.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк отправилась в Винницу, чтобы сделать эффектные фото на фоне цветущих сакур. Вместо аллеи сакур ведущая насчитала лишь 5 деревьев.