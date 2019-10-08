Появились новые подробности состояния Заворотнюк: родные приняли новое решение

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Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк выписали несколько дней назад с московской больницы, однако она все еще находится в тяжелом состоянии.

Актрису увезли из медклиники "Европейский медицинский центр", где она проходила лечение последний месяц, пишет unian.

По данным Telegram канал Mash, лечение Анастасии продолжится в другом месте. Родные Заворотнюк сообщили врачам, что продолжат лечение в другом заведении.

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Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей от рака головного мозга, впервые сделала официальное заявление. В частности, нарушил молчание директор звезды Стас Христов. Анастасия Заворотнюк и ее окружения просят прекратить спекуляции вокруг его здоровье и призывают людей верить только тому информации. Директор Заворотнюк решил нарушить молчание после того, как в сети появилась информация о ее смерти.