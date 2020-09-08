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вторник, 08 сентября 2020 08:32

"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
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Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина назвала ТОП-5 вопросов от своих фолловеров, которые больше всего ее раздражают.

При этом женщина не оставила их без ответа.

• Зачем ты делаешь фото такие? (Потому что проститутка)
• Зачем ты сделала столько тату? (Хочу быть похожа на зека)
• С кем ребенок? (Волчья стая присматривает! Уже говорила)
• Зачем тебе такие губы? (Чтобы на айфоны новые зарабатывать)
• Где Коля? (Мы родились сиамскими близнецами, и нас разъединить смогли).

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Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина поражает фолловеров откровенными фото
Фото: instagram.com/irina_moroziuk
Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина поражает фолловеров откровенными фото
Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина поражает фолловеров откровенными фото
Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина поражает фолловеров откровенными фото
Президент львовского футбольного клуба "Лион" и бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина поражает фолловеров откровенными фото

Пользователи сети не оставили без комментариев ответы Морозюк.

"Сильная тетя", "Я Вас обожаю", "Просто самая несравненная", "Ира, у меня истерика", "Стереотипы людей умерли", - пишут в комментариях.

Украинский футболист Николай Морозюк и Ирина Морозюк больше не являются парой. Звездная чета взяла паузу в октябре 2019 года, а затем разорвала отношения после 8 лет совместной жизни. Ирина не назвала точную причину развода. Только добавила, что "чувства ушли".

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Дата
08
сентября

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