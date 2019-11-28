Потап рассказал, за что ненавидел Каменских

Потап рассказал о распрях в дуэте. Фото: img.tsn.ua

Продюсер и рэпер Потап признался, что в начале совместной карьеры с Настей Каменских часто имел конфликты.

Звездные супруги в течение 11 лет пела в дуэте "Потап и Настя". На тот момент рэпер завидовал успеху своей в то время коллеги, сообщает The flow.

"Я все написал, вытерпел ее на студии - она ​​со своими понтами пришла: "Я это петь не буду. Что за низкосортная *** [фигня] - "непара-запара", два притопа, три прихлопа?". И тут пошли совместные выступления, где мне кричали: "Слышь, ты здесь не базар, пусть она поет!". Ух я слился! Ей стоит раз взмахнуть волосами - и ее все любят, а я? Вот это его недовольное вызвало зависть и ненависть к ней. Я придумал это! Как она, сучка, все забирает?" - рассказал Потап.

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Настя пыталась хвалить Потапа, но его это еще больше злило.

"Я хотел уже заканчивать этот проект. Потом ко мне подошла девочка из группы Ангел-А: "Ну как там Настюша?". Я так: "Да нормально"."Ты же ей не завидуешь?"."Я? Завидую? Пффф!". "Ну ты не завидуй, потому что девочка всегда будет популярнее мальчика в дуэте". И эта фраза меня полностью переключила. Я подумал: "Блин, и чего я пыжусь! Радуйся, что она вообще появилась в твоей жизни", - говорит рэпер.

По его словам, именно этот период научил его быть видимым на сцене.

"И когда я понял, что мне не надо соревноваться с Настей, мы превратились в настоящий супердуэт".

23 мая Потап и Настя Каменских поженились. Свадьба пары состоялось в одном из роскошных загородных ресторанов под Киевом. Свои романтические отношения дуэт скрывал 6 лет.