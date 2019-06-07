Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском

Потап потролил Настю Каменских. Фото: УНИАН.

Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) потроллил свою жену, певицу Настю Каменских за ошибку в английском языке.

Каменских опубликовала в Instagram ролик, где поблагодарила свою команду за подаренные чашки с надписями "я его бриллиант" и "я ее медведь".

Артистка неправильно произнесла английское слово bear, прочитав его как "пиво". Потап сразу же исправил любимую.

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"Ну, будешь моим пивом теперь", - отшутилась Каменских.

23 мая 2019-го Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьбу отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.