Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3430
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 37434
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 378
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 351
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1998
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3024
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5445
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3618
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2214
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7704
Фото
Все фото
8
4
16
15
4
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых &quot;Людей Икс&quot;
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых "Людей Икс"
Дженнифер Лопес признали иконой моды
Дженнифер Лопес признали иконой моды
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; разделась для мужского глянца
Бывшая участница "ВИА Гры" разделась для мужского глянца
Видео
Все видео
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Седокова снялась обнаженной
Седокова снялась обнаженной
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3348
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 387
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1062
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3627
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 387
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 13:09

Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском

  Комментировать
Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском
Потап потролил Настю Каменских. Фото: УНИАН.

Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) потроллил свою жену, певицу Настю Каменских за ошибку в английском языке.

Каменских опубликовала в Instagram ролик, где поблагодарила свою команду за подаренные чашки с надписями "я его бриллиант" и "я ее медведь".

Артистка неправильно произнесла английское слово bear, прочитав его как "пиво". Потап сразу же исправил любимую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть

"Ну, будешь моим пивом теперь", - отшутилась Каменских.

23 мая 2019-го Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьбу отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Немецкий боксер с цыганским корнями нокаутировал рефери поединка

Место смерти выдающихся украинцев: сегодня День памяти погибших на Соловках

Украинцы провели удачный контрудар

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 37494
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 37407
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 32437
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 23184
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 17604
Знаменитости
Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть
Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть Просмотров: 1719
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
8
 Просмотров: 4995
В "Квартале" рассказали, как справляются без Зеленского
В "Квартале" рассказали, как справляются без Зеленского Просмотров: 675
Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля
Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля Просмотров: 1296
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
31
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
18
Активисты пикетируют дом Порошенко
11
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 35262
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua