Потап показал ягодицы Насти Каменских со странного ракурса

Продюсер Потап и певица Настя Каменских показал поклонникам новую сторону своей жены.

Человек опубликовал на странице в Instagram фотографию, где Каменских стоит в странной позе.

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На ней певица стоит вниз головой и пакует чемодан. Фаны отметили, что ракурс, с которого сфотографирована Настя, выставляет ее не у лучшем свете.

"Это гон", "что это такое?", "Не понимаю, Потап выставляет Настю как жену, которую любит, или...", "я бы убила мужа за такую ​​фотку", "немного неуместно фото", "можно было и не публиковать этот позор"," Алексей, удалите этот фото пожалуйста, зачем чтобы о вашей жене писали гадости", - просят Потапа пользователи.

Автор: instagram.com/realpotap Каменских на фотографии в аккаунте ее мужа Потапа

Украинская певица Настя Каменских засветила соблазнительную фигуру в фотосессии для глянцевого журнала L'Officiel Ukraine. Каменских позировала на открытой веранде на фоне города. Девушка сменила несколько образов. На одном фото Настя появилась в черных лосинах и топе, на другом - позировала в комплекте белья.