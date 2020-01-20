Потап и Настя работают над тем, чтобы уже в 2020 году у них появились общие дети

Потап и Настя Каменских активно работают над тем, чтобы у них появились общие дети Фото: 1+1

Потап и Настя Каменских активно работают над тем, чтобы у них появились общие дети.

Об этом певец заявил в 1 выпуск 10 сезона шоу Голос страны 19 января 2020.

Потап не мог сдержать эмоций после выступления Елены Федотовой, которая спела песню "Босорканя" и посвятила ее сыновьям. Те мечтали увидеть маму на большой сцене. Лена не прошла в следующий этап, но пообещала прийти на Голос страны в следующем году. Изюминкой выступления женщины стало появление на сцене одного из ее сыновей, которому даже посчастливилось посидеть в тренерском кресле вместо Потапа.

Сначала шоумен расхваливал детей коллег, а дальше ошарашил публику долгожданным заявлением.

"У Димы [Монатика] два замечательных сына, которые его вдохновляют. Конечно, он наполнен жизнью! Дома дети - кайф! Тина, Веню мы обожаем! Мы с Настей работаем над этим", - сказал Потап.

"Я вам скажу, что Леша просто невероятный! С ним так весело, он действительно, как ребенок", - сказала Настя.

Тина Кароль поинтересовалась, представляет Настя, что у нее "дома таких двое". На что Каменских с милой улыбкой ответила: "Было бы очень классно!".

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"Наше шоу - семейное. А семья - залог благополучия!" - резюмировал Потап.

Певица Тина Кароль анонсировала выход юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны".

В воскресенье, 19 января, на "1+1" стартует новый сезон, написала певица в Instagram. Тина опубликовала несколько своих фотографий со съемок в студии. Неординарности и яркости образу женщины придает необычный костюм - черные укороченные брюки и интересный, за счет полупрозрачных элементов ткани, топ.