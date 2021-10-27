После пяти общих лет: Астафьева разорвала отношения с женихом

Исполнительница и фотомодель 36-летняя Даша Астафьева объявила, что разорвала отношения с женихом - предпринимателем Артемом Кимом. Пара была вместе более пяти лет.

Звезда Playboy поделилась новостью с Алексеем Дурневым на его канале YouTube "Тик-Ток минутка".

"Я теперь красивая и одинокая женщина", - сказала Астафьева.

Ведущий уточнил, разошлась ли она с любимым. Певица отметила, что они "как нормальные люди" остались друзьями.

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Фото: instagram.com/da_astafieva

Артём Ким - сын бывшего гендиректора Энергоатома и Южноукраинской АЭС Виссариона Кима. В 2017 году его с другими чиновниками подозревали в присвоении 94,2 млн грн в 2012-2014 годах. Тогда его посадили под домашний арест. С Кимом Астафьева впервые появилась в 2016-м на дне рождения солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской.