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вторник, 22 октября 2019 18:37

Посажу рукоблудов у власти: певица-политик планирует идти в прокуроры

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Анастасия Приходько менее года побыла в рядах партии "Батькивщина" и объявила себя в оппозиции к власти.

Приходько в Facebook изъявила желание поступить в Академию прокуратуры, чтобы "посадить всех".

"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, с*ка, всех к чертям собачьим.У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов. Кстати: третья высшее образование мне не помешает", - написала она.

Автор: facebook.com/profile.php?id=100007430375089
  Приходько изъявила желание поступить в академию прокуратуры, чтобы "посадить всех"
Приходько изъявила желание поступить в академию прокуратуры, чтобы "посадить всех"

Приходько не стала жалеть матерных слов для правящей элиты - депутатов, министров, чиновников и президента. Не уточнила, с кого начнет посадочную процедуру.

В комментариях к заявлению Приходько отнеслись с большой долей юмора.

Автор: facebook.com/profile.php?id=100007430375089
  Приходько изъявила желание поступить в академию прокуратуры, чтобы "посадить всех"
Приходько изъявила желание поступить в академию прокуратуры, чтобы "посадить всех"

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"Хихихи, Наська, давно надо было! Практику ты уже прошла! Диплом - и можно работать. Только кого у нас из виноватых судили? Тут надо учится на кого-то другого! На волшебника Алладина! Потер лампу, выпустил джина из бутылки и нет ни тюрьмы, ни судов, ни тех, кого сажать . Давай только привет передавай тихой орхидеи от ломаной сирени", "Знання нікому ще не заважали, але і не обіцяли нічого", "Нам вже хору Вірьовки вистачило", "Ну ты монстр. Успехов на новом поприще", Прокурори нікого не саджають))", "Капець прокуратурі", - пишут в комментариях.

В одном из комментариев упомянули, что академию недавно закрыли: "Академія ліквідована нещодавно прийнятим новим законодавством про прокуратуру".

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2018-м стала нардепом партии "Батькивщина", сообщила о возвращении на сцену. Женщина поделилась подробностями и опубликовала совместное фото с Юлией Тимошенко в Instagram.

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