"Я возвращаюсь на сцену" - Приходько ушла от Юлии Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2018-м стала нардепом партии "Батькивщина", сообщила о возвращении на сцену.

Женщина поделилась подробностями и опубликовала совместное фото с Юлией Тимошенко в Instagram.

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Автор: @prykhodko_official Анастасия Приходько ушла с партии Юлии Тимошенко и вернулась на сцену.

По словам Приходько, для нее это был сложный год.

"Наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу. Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше. Я возвращаюсь на сцену", - сообщила в сети звезда.

Недавно певица Анастасия Приходько вышла замуж. Однако кто ее избранник, не афиширует.