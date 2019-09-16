"Я возвращаюсь на сцену" - Приходько ушла от Юлии Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2018-м стала нардепом партии "Батькивщина", сообщила о возвращении на сцену.
Женщина поделилась подробностями и опубликовала совместное фото с Юлией Тимошенко в Instagram.
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По словам Приходько, для нее это был сложный год.
"Наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу. Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше. Я возвращаюсь на сцену", - сообщила в сети звезда.
Недавно певица Анастасия Приходько вышла замуж. Однако кто ее избранник, не афиширует.
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