Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта

Фото: @adelasantyxx

Участница шоу "Холостяк-11" на телеканале СТБ и экс-порноактриса Анастасия, с псевдонимом Адель Асанти, добровольно покинула шоу в 3 выпуске.

Ей было некомфортно находиться в атмосфере, сложившейся на проекте, пишет девушка в Instagram.

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Она призналась "холостяку" Михаилу Заливаку, что обстановка лицемерия ее угнетает. Мужчина предложил Асанти переехать в другой дом, но она отказалась.

"Я лучше пойду сейчас, чем потом в слезах, когда влюблюсь в Мишу", - сказала напоследок Анастасия.

Участница телешоу "Холостяк-11" украинская порноактриса с псевнонимом Адель Асанти рассказала об операции, которую сделала ради карьеры порнозвезды.