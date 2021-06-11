Попросил денег в долг: юморист поделился курьезными ситуациями с родственниками

Юморист попадал в неловкие ситуации с родственниками. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Комик Константин Трембовецкий поделился детскими воспоминаниями. Он рассказал, как попал в неудобную ситуацию через ICQ - систему обмена текстовыми сообщениями, которая была популярна в 2000-х.

Участник Improv Live Show, что показывает "Новый канал", в этой системе разделил переписки на две папки: "нужные" и "зачем нужны". В этом признался в "Хороший Плохой Злой Подкаст".

"Однажды ко мне пришел двоюродный брат-программист, который должен был что-то наладить в компьютере. От себя он бросил на меня ссылки в ICQ, чтобы перейти по нему, и тут высветилось: "Андрей, зачем нужен". Мы сделали вид, что ничего не произошло, но ситуация была неудобная", - вспомнил Трембовецкий.

Юморист попал в еще одну неудобную ситуацию с родственниками.

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"Позвонил как-то один, спросил, как у меня дела, мы начали говорить, 10 минут пообщались. А потом он говорит: "Ты не можешь мне дать в долг денег?". Просто в понимании других я богач, ведь звезда Нового канала", - поделился он.

Юморист Константин Трембовецкий дал советы, как вырастить уверенную в себе личность. Он воспитывает сына Милана, который осенью идет в школу, и эксклюзивно поделился своими правилами воспитания.