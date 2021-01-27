"Поправилась из-за карантина" 6 звезд, которые борются с лишним весом

Фото: Instagram.com

Продюсер Алена Мозговая поделилась намерением похудеть и опубликовала в Instagram мотивирующую фотографию 6-летней давности.

Мозговая призналась, что набрала лишние килограммы из-за карантина и стресса, потому что коронавирусом переболели ее муж и мама. Теперь продюсер собирается сбросить 15 кг.

Gazeta.ua разыскала звезд, которые тоже начали борьбу с лишними килограммами.

Недавно певица Джамала объявила, что начинает борьбу с избыточным весом. В Instagram она опубликовала фотографию, на которой весит 59 кг, и теперь стремится вернуться к этой отметке.

"Здесь я вешу 59 килограммов. Сейчас мой вес - 69 килограммов. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной "десяточкой", - написала звезда.

Чтобы достичь поставленной цели, Джамала уже посетила врача. Специалист дал ей советы по физических упражнениях и составил программу питания, учитывая то, что сейчас Джа кормит грудью младшего сына.

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Актриса Анна Саливанчук похвасталась, что уже пришла в форму после рождения 2-го сына. Звезда заверила, что похудеть ей помог коронавирус, которым она недавно переболела.

"Похудела сильно, как бы смешно ни звучало, во время коронавируса. Когда потеряла вкусы и запахи, просто перестала есть, не хотела. И так понемногу начала худеть, желудок уменьшился. Сейчас меньше им. Надеюсь, что вскоре подключу еще спорт", - сказала Анна.

Телеведущая Регина Тодоренко после родов похудела аж на 20 кг. Поддерживать стройность ей помогает насыщенный ритм жизни, когда надо сочетать уход за малышом и работу.

"Когда кормила грудью, то ритм не позволял иначе: подъем в 00:00, затем в 3:00, в 6:30 - утреннее кормление, в 7:00 меня уже ждут на съемочной площадке", - рассказала Регина.

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Британская певица Адель удивила результатом похудения еще летом. Она лишилась 38 кг, хотя до этого уверяла, что худеть не собирается.

Еще одна британская певица также сбросила почти 40 кг. Чтобы достичь такого потрясающего результата, она сделала себе операцию по уменьшению желудка. Кроме этого, Осборн еще 2 года назад полностью отказалась от алкоголя. Келли отметила, что сама операция полностью не решает проблему. Это лишь толчок для дальнейшей работы над собой. И прежде чем работать над телом, необходимо навести порядок в голове.

Актер "Вар'яти-шоу" Максим Кравец похудел за 3 месяца на 9 кг. Он отметил, что его устраивали формы и состояние здоровья, однако впоследствии появилась одышка, физическая и моральная усталость.