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понедельник, 12 июля 2021 11:40

Поплавский назвал размер своей пенсии

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Поплавский назвал размер своей пенсии
Михаил Поплавский завершает музыкальную карьеру. Фото: poplavskiy_michail

Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский получает пенсию в размере 16-17 тыс. грн. Деньгами знаменитости распоряжаются помощники.

Поплавский завершает музыкальную карьеру и карьеру ректора Киевского университета культуры и искусств. В то же время певец получает государственную пенсию, об этом артист рассказал в программе "Светская жизнь".

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"Когда я стану настоящим пенсионером, то буду больше времени посвящать внуку и ходить на рыбалку. Нужно себя пожалеть", - добавил Поплавский.

Ректор Университета культуры Михаил Поплавский не устает удивлять поклонников, один за другим выпуская клипы на новые песни и хиты, которые не теряют популярности вот уже несколько десятилетий. Его новая работа – римейк на песню "Блюз еротичних думок", написанную вначале 2000-х Ириной Билык.

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