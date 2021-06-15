"Блюз эротических мыслей": Михаил Поплавский выпустил соблазнительный клип

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

Поющий ректор представил новое видео на песню, написанную Ириной Билык 20 лет назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Ректор Университета культуры Михаил Поплавский не устает удивлять поклонников, один за другим выпуская клипы на новые песни и хиты, которые не теряют популярности вот уже несколько десятилетий. Его новая работа – ремейк на песню "Блюз еротичних думок", написанную вначале 2000-х Ириной Билык.

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

"Помню, Ира позвонила мне среди ночи, около четырех утра и говорит: "Я написала новую песню. И мне приснилось, что исполнить ее, убедительно донести до аудитории можете только вы". На следующий день мы встретились в студии, Ира наиграла на фортепиано мелодию, мы быстро сделали аранжировку – и песня готова", – поделился историей Михаил Поплавский.

В 2001 году появился клип "Блюз еротичних думок", снятый режиссером Владимиром Якименко и оператором Алексеем Степановым. Тогда это видео называли "сексуальной революцией".

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

Спустя 20 лет Поплавский решил дать новую жизнь этой песне, добавить эротической эстетики и спецэффектов: изменили аранжировку, добавили женский бэк-вокал и сняли еще более провокационное видео с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

Режиссером стала звездная выпускница Университета культуры Катя Царик, снявшая ранее для Поплавского клипы "Приречений на любов" и "Юний орел".

В клипе нет любовных сцен, драматического сюжета или страстных выяснений отношений. У Кати Царик получилось сдержанное, но вместе с тем пропитанное сексуальной энергетикой видео. Главный герой в окружении грациозных красоток исполняет оду любви и страсти.

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

Царик создала в клипе атмосферу утонченного бродвейского мюзикла: девушки в соблазнительных рубиновых платьях танцуют вокруг главного героя в стильных декорациях. Хотя, на самом деле всю картинку рисовали дизайнеры с помощью графики. Это была самая трудоемкая часть работы.

Ну а для героинь клипа самым сложным было танцевать на высоких шпильках 10 часов беспрерывно. Говорят, ноги стерли в кровь.

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

"Мне было очень приятно работать над этим клипом, с изысканной хореографией. Девушки действительно невероятные и огромные молодцы. Особенно главная героиня, которой пришлось сниматься в довольно рискованной сцене, когда на нее сыпалось огромное количество глиттера (измельченные блестки), вдыхать которые опасно. Но она справилась с первого дубля", – рассказала о подробностях съемочного процесса режиссер.

Оператором-постановщиком стал еще один звездный выпускник КНУКиИ Юрий Король, известный по фильмам "Киборги", "Незламна" и "Захар Беркут".

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

"В этом клипе мы решили показать красивую эротику, стильную и утонченную. Без пошлости и вульгарности, с красивыми украиночками, которыми я восхищаюсь. Когда впервые увидел этот клип, почувствовал себя лет на 20 моложе. С новыми работами я сам молодею, с оптимизмом смотрю в будущее и заряжаю своей энергией молодежь. Все мои клипы, проекты делаются только с одной целью – популяризировать Университет культуры, привлекать талантливую молодежь и показывать, что у нас можно получить все необходимое для реализации мечты: знания, опыт, практические навыки, окунуться в огромную индустрию шоу-бизнеса", – сказал Михаил Поплавский.

Автор: facebook.com/MMPoplavskiy

После премьеры артисты Павел Зибров и Дмитрий Коляденко не скрывали восторга и даже признались, что завидуют Поплавскому, его неуемной творческой энергии и современным работам, позволить себе которые может далеко не каждый артист.

На следующий после премьеры день Михаил Поплавский уже снимает новый клип – на песню "Український борщ". В планах создать еще несколько ремейков на хиты, которые больше всего нравятся студентам, молодежи.