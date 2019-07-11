Попала в громкий скандал: Светлана Лобода украла фото у ню-модели

Светлана Лобода запостила чужую фотошграфию в сеть и выдавала её за свою. Фото: @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, попала в скандал из-за публикации чужого фото в Instagram.

10 июля знаменитость разместила в своем аккаунте обнаженную фотографию, которая оказалась собственностью другой девушки.

Некоторые пользователи заподозрили, что на снимке изображена не Лобода, но певица игнорировала их замечания.

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На фото оказалась ню-модель, которая занимается йогой и всегда публикует обнаженные фотографии. Она постит снимки анонимно. Ее аккаунт насчитывает почти 1 млн подписчиков.

Девушка резко ответила Лободе по поводу плагиата, в ответ звезда заблокировала ню-модель.

"Знаменитость притворяется мной. Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков ворует мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В дополнение ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее . И вместо того, чтобы признать, что она сделала, она удаляет комментарии, в которых вспоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены ", - прокомментировала инцидент ню-модель.

Пользователи сети встали на сторону пострадавшей девушки и начали писать ей слова поддержки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl) 10 Июл 2019 в 6:31 PDT

Недавно стало известно, что певица Светлана Лобода тайно выступила в Киеве в День Конституции.