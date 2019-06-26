"Попа вместо мозков" - Седокову раскритиковали за фото голых ягодиц

Певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала идеально упругие ягодицы в сети.
Артистка отдыхает в Греции, на острове Миконос. Оттуда знаменитость постит соблазнительные снимки в бикини.
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Фото Седокова сделала у бассейна, с шикарным видом на море.
"Иногда единственный выход - просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", - подписала публикацию звезда.
Пользователи сети начали активно комментировать откровенный снимок певицы:
"Роскошная фигура", "грецкий орешек", "задница вместо мозгов", "тебе больше показать нечего, кроме ягодиц?", "непревзойденные формы".
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Певица Анна Седокова поделилась соблазнительными фото и получила шквал критики и негатива от подписчиков.
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