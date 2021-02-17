"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото

Легкоатлетка 25-летняя Марина Бех-Романчук, которую признали лучшей спортсменкой Украины в 2020 году, радует поклонников горячими кадрами.

Так недавно прыгунья в длину выложила в Instagram снимок в купальнике, на котором она позирует спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы и безупречную фигуру.

"В -20 я мечтаю только о лете", - подписала фотографию Марина.

Фото: instagram.com/marynabekh

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Болельщики засыпали легкоатлетка комплиментами.

"Попа будто персик", "Совершенная", "Мега-фантастически", - пишут в комментариях.

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