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среда, 17 февраля 2021 08:27

"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
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Легкоатлетка 25-летняя Марина Бех-Романчук, которую признали лучшей спортсменкой Украины в 2020 году, радует поклонников горячими кадрами.

Так недавно прыгунья в длину выложила в Instagram снимок в купальнике, на котором она позирует спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы и безупречную фигуру.

"В -20 я мечтаю только о лете", - подписала фотографию Марина.

Лучшая спортсменка Украины 25-летняя Марина Бех-Романчук радует поклонников горячими кадрами
Фото: instagram.com/marynabekh
Лучшая спортсменка Украины 25-летняя Марина Бех-Романчук радует поклонников горячими кадрами
Лучшая спортсменка Украины 25-летняя Марина Бех-Романчук радует поклонников горячими кадрами
Лучшая спортсменка Украины 25-летняя Марина Бех-Романчук радует поклонников горячими кадрами
Лучшая спортсменка Украины 25-летняя Марина Бех-Романчук радует поклонников горячими кадрами

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Болельщики засыпали легкоатлетка комплиментами.

"Попа будто персик", "Совершенная", "Мега-фантастически", - пишут в комментариях.

Американская фитнес-модель Хоуп Билл поражает поклонников откровенными фотографиями. Последняя фотосессия сделана на лоне природы. Хоуп позирует в потрясающем черном бикини, что не скрывает ее пышную грудь и подчеркивает стройные бедра.

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17
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