"Поменяла последние $200". Alina Pash рассказала о самой странной покупке

Alina Pash оплатила разработку собственной Instagram-маски. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Alina Pash рассказала, которую странную покупку сделала в жизни.

Недавно звезда поменяла последние $200, чтобы оплатить разработку собственной Instagram-маски. В этом она призналась во время записи саундтрека для реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал".

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"В тот момент подумала: "Алина, для чего ты меняешь последние деньги? На что ты будешь жить?". Но я поняла, что так люблю то, что делаю, и мне так хотелось порадовать свою аудиторию, которая не могла поступить иначе. Я не хочу просто выпустить очередное видео на песню. Хочу, чтобы были еще какие-то активности со слушателями. Понимала, что захожу в опасную зону в плане финансов, так как не было концертов", - поделилась артистка.

Alina Pash выпустила альбом "розМова". Для записи певица отправилась в фольклорную экспедицию на Гуцульщине. Некоторые песни записывали при участии священника, а трек "Вода" - в церкви, где снимали "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.