Alina Pash выпустила альбом "РозМова", который до этого анонсировала треком "Молитва". Фото: Youtube

Alina Pash выпустила альбом "розМова".

Для записи певица отправилась в фольклорную экспедицию на Гуцульщине. Некоторые песни записывали при участии священника, а трек "Вода" - в церкви, где снимали "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

"Весь прошлый год я путешествовала по Украине и пыталась найти наши внутренние коды. Ведь важно видеть в своей стране красоту. Не ту, что навязанная и показана нам тысячи раз с одной стороны, а ту, которую можно исследовать и находить в ней все больше граней", - говорит исполнительница.

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В мае планируется премьера документального фильма "Разговор поколений" и выставка "ДНК ее сущности" в поддержку альбома.

"Продолжается сотрудничество с музыкантами страны-агрессора. В январе певица Алина Паш с российскими исполнителями приняла участие в записи альбома-трибьюта к 130-летию Осипа Мандельштама, - говорит музыкальный критик Алексей Бондаренко в интервью журналу" Країна". - Я не понимаю, что ей это дало. Или кавер на Богдана Титомира в сентябре прошлого года. Сказала ли она какое-то новое слово в жанре? Нет. Получила ли хейт от украинцев? Да. Даст ли это ей возможность выступать в России? Нет. Стала популярнее? Вряд ли. Непоследовательность - проблема отечественного шоу-бизнеса. В условиях войны не поддерживаю сотрудничество с Россией. Как и приезд их музыкантов в Украину".