"Полякова завидует молча" - Тина Кароль продемонстрировала безупречное тело

Тина Кароль порадовала фанатов откровенным снимком. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть снимком безупречной фигуры на пляже.

На фото знаменитость позировала в белых коротких шортах и в таком же топе.

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Тина демонстрировала стройные ноги и плоский живот.

За 4 часа после публикации фото набрало больше 40 тыс. лайков.

Подписчики певицы засыпали ее комплиментами.

"Это слишком красиво", "я умер от такой красоты", "фотограф знает толк в ракурсах", "и не скажешь, что скоро 40", "Полякова завидует молча", "кадр из голливудского фильма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 3 Июл 2019 в 11:34 PDT

Певица Тина Кароль порадовала поклонников откровенным фото в купальнике.