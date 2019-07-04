"Полякова завидует молча" - Тина Кароль продемонстрировала безупречное тело

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть снимком безупречной фигуры на пляже.
На фото знаменитость позировала в белых коротких шортах и в таком же топе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Что за секс?" - Тина Кароль поразила сеть откровенным фото
Тина демонстрировала стройные ноги и плоский живот.
За 4 часа после публикации фото набрало больше 40 тыс. лайков.
Подписчики певицы засыпали ее комплиментами.
"Это слишком красиво", "я умер от такой красоты", "фотограф знает толк в ракурсах", "и не скажешь, что скоро 40", "Полякова завидует молча", "кадр из голливудского фильма".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица Тина Кароль порадовала поклонников откровенным фото в купальнике.
×
Комментарии