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четверг, 02 сентября 2021 23:46

Польская модель прорекламировала купальник и свои пышные формы
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Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Фото: Іnstagram.com/veronicabielik
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик взбудоражила воображение поклонников откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

Девушка часто рекламирует купальники и белье известных брендов. На этот раз также показалась в бикини новой коллекции hotmiamistyles. Особенность фасона заключается в использовании цепей. Такой купальник подчеркнул тонкую талию Белик и пышные ягодицы.

Вероника утверждает, что красивую фигуру имеет благодаря спорту.

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Блогер и многодетная мать 26-летняя София Стужук заявила о намерении похудеть на 10 килограммов. Марафон похудения продлится 21 день. Занятия спортом, массажи и особенности питания Стужук собирается освещать в своем блоге.

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