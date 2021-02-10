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среда, 10 февраля 2021 23:46

Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
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Модель Вероника Белик поражает откровенными снимками.
Фото: Instagram.com
Модель Вероника Белик поражает откровенными снимками.
Модель Вероника Белик поражает откровенными снимками.
Модель Вероника Белик поражает откровенными снимками.
Модель Вероника Белик поражает откровенными снимками.

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик опять будоражит воображение своих поклонников пикантными фото. Снимки публикует в Instagram.

Последнее фото модели за несколько часов набрало почти 100 тысяч лайков и множество положительных комментариев. На снимке Вероника позирует на берегу океана на Мальдивах. Она стоит спиной к фотографу в раздельном купальнике, демонстрируя соблазнительные формы.

Белик постоянно подчеркивает, что благодаря занятиям спортом имеет отличную фигуру.

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Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников снимками в бикини.

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