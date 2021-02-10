Белла Хадид показала загар в бикини

Фото: Instagram.com

Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников снимками в бикини. Фотографии опубликовала в Instagram.

Пикантные фото сделаны в ванной комнате. Звезда в синем бикини позирует перед зеркалом, демонстрируя красивый загар и стройную фигуру.

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Поклонники, которых более 35,5 млн в Instagram, пришли в восторг от естественной красоты Хадид и засыпали ее комплиментами:

"Загар делает твое тело еще сексуальнее!", "Мое сердце остановилось!", "Невероятно красивая".

Белла Хадид заняла 9-е место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил 6 млн долларов.