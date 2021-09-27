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понедельник, 27 сентября 2021 17:51

Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
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Датская модель и бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо 29-летняя Нина Агдал взбудоражила воображение подписчиков полностью обнаженным фото.

Манекенщица сделала ню-селфи в зеркале и разместила пикантный снимок в Instagram.

Звезда прикрыла голую грудь руками. В кадре девушка продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы.

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"Вы знаете, что хорошо выглядит даже обнаженным? Уверенность", - подписала фото Агдал.

Фолловеры модели пришли в восторг от обнаженного снимка модели.

"Твое тело невероятное", "красавица", "фигура - мечта", "богиня".

Нина Агдал поразила подписчиков откровенными фото.
Фото: @ninaagdal
Нина Агдал поразила подписчиков откровенными фото.
Нина Агдал поразила подписчиков откровенными фото.
Нина Агдал поразила подписчиков откровенными фото.
Нина Агдал поразила подписчиков откровенными фото.

Датская модель Нина Агдал поразила поклонников архивными снимками. Звезда позировала в фиолетовых плавках и золотом кольчуге-топе, который почти не прикрывал прелести модели. Фотосессию устроила на пляже.

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Дата
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