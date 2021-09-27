Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов

Датская модель и бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо 29-летняя Нина Агдал взбудоражила воображение подписчиков полностью обнаженным фото.

Манекенщица сделала ню-селфи в зеркале и разместила пикантный снимок в Instagram.

Звезда прикрыла голую грудь руками. В кадре девушка продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы.

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"Вы знаете, что хорошо выглядит даже обнаженным? Уверенность", - подписала фото Агдал.

Фолловеры модели пришли в восторг от обнаженного снимка модели.

"Твое тело невероятное", "красавица", "фигура - мечта", "богиня".

Фото: @ninaagdal

Датская модель Нина Агдал поразила поклонников архивными снимками. Звезда позировала в фиолетовых плавках и золотом кольчуге-топе, который почти не прикрывал прелести модели. Фотосессию устроила на пляже.