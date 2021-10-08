Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

8 октября американский актер и продюсер Мэтт Дэймон отмечает 51-летие. Получил известность благодаря участию в фильмах: "Марсианин", "Умница Уилл Гантинг" и трилогии "Друзей Оушена".

Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты из жизни кинозвезды.

1. Дэймон родился и вырос в американском городе Кембридж. С детства дружит с Беном Аффлеком. Их матери общались еще до знакомства актеров. Дружба Аффлека и Дэймона считается одной из самых крепких в Голливуде. А еще они являются десятиюродными братьями.

2. После школы Дэймон поступил в Гарвард на факультет английского языка. В интервью признавался, что часто пропускал занятия в университете для того, чтобы выступать в местном театре.

3. Написал сценарий фильма "Умница Уилл Гантинг", когда преподаватель английского языка дал задание создать короткие истории. Прототип еще много совершенствовали, но история о молодом уборщике, который был математиком, понравилась зрителям. Дэймон получил Оскар именно за эту ленту как сценарист.

Фото: Reuters

4. За несколько месяцев до окончания университета актер решил бросить учебу. Ему предложили принять участие в съемках фильма "Мистическая пицца", где должен был сыграть роль лишь с одной фразой. Его коллегой на съемочной площадке была американская актриса Джулия Робертс. Но лента провалилась в прокате.

5. Известность получил после премьеры фильма "Мужество в бою". Для роли Дэймон согласился сбросить 21 кг за несколько месяцев. Экстремальное похудение негативно сказалось на здоровье, и он долгое время восстанавливался.

6. А для роли в фильме "Спасти рядового Райна" актер набрал вес, потому что режиссер считал его слишком худым.

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7. Будущую жену Люсьяну Баррозо Дэймон встретил во время съемок в Майами в 2003 году. Женщина работала барменом, а актер рядом работал в кадре. Дэймон зашел в бар и сразу влюбился в Баррозо. Женщина даже не знала, что перед ней актер. Свадьбу отгуляли в 2005-м. Сейчас супруги воспитывают четыре дочери: Изабеллу, Стеллу Завалу, Джиа Завалу и ребенка Баррозо от первого брака Алексию. У Дэймона есть правило: семья никогда не должна расставаться на две недели и более. Поэтому во время съемок в других городах и странах актер оплачивает поездку жены и дочерей.

Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу будущего блокбастера "Тор: любовь и гром". Он прибыл на съемки в Сидней. Деймон провел на карантине в Австралии две недели. Также на карантине находились его коллеги актеры Крис Пратт и Тесса Томпсон.