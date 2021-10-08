Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

8 октября американский актер и продюсер Мэтт Дэймон отмечает 51-летие. Получил известность благодаря участию в фильмах: "Марсианин", "Умница Уилл Гантинг" и трилогии "Друзей Оушена".
Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты из жизни кинозвезды.
1. Дэймон родился и вырос в американском городе Кембридж. С детства дружит с Беном Аффлеком. Их матери общались еще до знакомства актеров. Дружба Аффлека и Дэймона считается одной из самых крепких в Голливуде. А еще они являются десятиюродными братьями.
2. После школы Дэймон поступил в Гарвард на факультет английского языка. В интервью признавался, что часто пропускал занятия в университете для того, чтобы выступать в местном театре.
3. Написал сценарий фильма "Умница Уилл Гантинг", когда преподаватель английского языка дал задание создать короткие истории. Прототип еще много совершенствовали, но история о молодом уборщике, который был математиком, понравилась зрителям. Дэймон получил Оскар именно за эту ленту как сценарист.
4. За несколько месяцев до окончания университета актер решил бросить учебу. Ему предложили принять участие в съемках фильма "Мистическая пицца", где должен был сыграть роль лишь с одной фразой. Его коллегой на съемочной площадке была американская актриса Джулия Робертс. Но лента провалилась в прокате.
5. Известность получил после премьеры фильма "Мужество в бою". Для роли Дэймон согласился сбросить 21 кг за несколько месяцев. Экстремальное похудение негативно сказалось на здоровье, и он долгое время восстанавливался.
6. А для роли в фильме "Спасти рядового Райна" актер набрал вес, потому что режиссер считал его слишком худым.
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7. Будущую жену Люсьяну Баррозо Дэймон встретил во время съемок в Майами в 2003 году. Женщина работала барменом, а актер рядом работал в кадре. Дэймон зашел в бар и сразу влюбился в Баррозо. Женщина даже не знала, что перед ней актер. Свадьбу отгуляли в 2005-м. Сейчас супруги воспитывают четыре дочери: Изабеллу, Стеллу Завалу, Джиа Завалу и ребенка Баррозо от первого брака Алексию. У Дэймона есть правило: семья никогда не должна расставаться на две недели и более. Поэтому во время съемок в других городах и странах актер оплачивает поездку жены и дочерей.
Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу будущего блокбастера "Тор: любовь и гром". Он прибыл на съемки в Сидней.
Деймон провел на карантине в Австралии две недели. Также на карантине находились его коллеги актеры Крис Пратт и Тесса Томпсон.
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