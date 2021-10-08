 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1368
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 387
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1485
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4041
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1179
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1413
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
12
5
5
6
9
Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art &amp; Fashion Days
Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art & Fashion Days
Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона
Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона
&quot;Есть политический заказ&quot; - Лорак впервые прокомментировала ее бойкот в Украине
"Есть политический заказ" - Лорак впервые прокомментировала ее бойкот в Украине
Дерзкая Злата Огневич в новом клипе изгибалась на мокром полу
Дерзкая Злата Огневич в новом клипе изгибалась на мокром полу
Впервые в истории Vogue: Адель в секси-образах украсила обложки сразу двух глянцев
Впервые в истории Vogue: Адель в секси-образах украсила обложки сразу двух глянцев
Видео
Все видео
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
Билли Айлиш потрясла пышным бюстом на концерте: видео разлетелось по сети
Билли Айлиш потрясла пышным бюстом на концерте: видео разлетелось по сети
"Холостячка" Огневич в боди блеснула прелестями на Почтовой площади
"Холостячка" Огневич в боди блеснула прелестями на Почтовой площади
Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней
Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 648
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 432
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 810
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2097
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 18
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 16:24

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона
5

  Комментировать

8 октября американский актер и продюсер Мэтт Дэймон отмечает 51-летие. Получил известность благодаря участию в фильмах: "Марсианин", "Умница Уилл Гантинг" и трилогии "Друзей Оушена".

Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты из жизни кинозвезды.

1. Дэймон родился и вырос в американском городе Кембридж. С детства дружит с Беном Аффлеком. Их матери общались еще до знакомства актеров. Дружба Аффлека и Дэймона считается одной из самых крепких в Голливуде. А еще они являются десятиюродными братьями.

2. После школы Дэймон поступил в Гарвард на факультет английского языка. В интервью признавался, что часто пропускал занятия в университете для того, чтобы выступать в местном театре.

3. Написал сценарий фильма "Умница Уилл Гантинг", когда преподаватель английского языка дал задание создать короткие истории. Прототип еще много совершенствовали, но история о молодом уборщике, который был математиком, понравилась зрителям. Дэймон получил Оскар именно за эту ленту как сценарист.

8 октября американский актер и продюсер Мэтт Дэймон отмечает 51-летие
Фото: Reuters
Написал сценарий фильма "Умница Уилл Гантинг", когда преподаватель английского языка дал задание создать короткие истории
Дэймон снимался и в трилогии "Друзей Оушена"
Дэймон получил Оскар именно за ленту "Умница Уилл Гантинг" как сценарист
Будущую жену Люсьяну Баррозо Дэймон встретил во время съемок в Майами

4. За несколько месяцев до окончания университета актер решил бросить учебу. Ему предложили принять участие в съемках фильма "Мистическая пицца", где должен был сыграть роль лишь с одной фразой. Его коллегой на съемочной площадке была американская актриса Джулия Робертс. Но лента провалилась в прокате.

5. Известность получил после премьеры фильма "Мужество в бою". Для роли Дэймон согласился сбросить 21 кг за несколько месяцев. Экстремальное похудение негативно сказалось на здоровье, и он долгое время восстанавливался.

6. А для роли в фильме "Спасти рядового Райна" актер набрал вес, потому что режиссер считал его слишком худым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки

7. Будущую жену Люсьяну Баррозо Дэймон встретил во время съемок в Майами в 2003 году. Женщина работала барменом, а актер рядом работал в кадре. Дэймон зашел в бар и сразу влюбился в Баррозо. Женщина даже не знала, что перед ней актер. Свадьбу отгуляли в 2005-м. Сейчас супруги воспитывают четыре дочери: Изабеллу, Стеллу Завалу, Джиа Завалу и ребенка Баррозо от первого брака Алексию. У Дэймона есть правило: семья никогда не должна расставаться на две недели и более. Поэтому во время съемок в других городах и странах актер оплачивает поездку жены и дочерей.

Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу будущего блокбастера "Тор: любовь и гром". Он прибыл на съемки в Сидней.

Деймон провел на карантине в Австралии две недели. Также на карантине находились его коллеги актеры Крис Пратт и Тесса Томпсон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7668
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5778
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4041
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 4032
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 3024
Знаменитости
Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art & Fashion Days
Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art & Fashion Days
12
 Просмотров: 117
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
 Просмотров: 72
"Есть политический заказ" - Лорак впервые прокомментировала ее бойкот в Украине
"Есть политический заказ" - Лорак впервые прокомментировала ее бойкот в Украине
5
 1 Просмотров: 864
Дерзкая Злата Огневич в новом клипе изгибалась на мокром полу
Дерзкая Злата Огневич в новом клипе изгибалась на мокром полу
6
 Просмотров: 801
Впервые в истории Vogue: Адель в секси-образах украсила обложки сразу двух глянцев
Впервые в истории Vogue: Адель в секси-образах украсила обложки сразу двух глянцев
9
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
7
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 43703
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть