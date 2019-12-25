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среда, 25 декабря 2019 23:49

Показали Меган Маркл с первым бойфрендом на вечеринке
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15-летняя Меган Маркл с тогдашним парнем Луисом Сегурой
Фото: EYEVINE
Меган Маркл со школьными подругами
Меган Маркл на рождественской вечеринке 1997 года
Меган Маркл на рождественской вечеринке 1998 года
Меган Маркл вышла за принца Гарри в мае 2018-го

В сети опубликовали фото с рождественской вечеринки, на которой развлекалась Герцогиня Сассекская Меган Маркл в подростковом возрасте. Празднование тогда происходило в отеле Millenium Biltmore в Лос-Анджелесе.

На фото улыбающаяся 15-летняя Меган позирует с подругами. На одной из фотографий она в объятиях тогдашнего ее парня Луиса Сегуры. Для вечеринки Маркл выбрала длинное черное платье. Образ дополнила прямыми волосами и красным маникюром.

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Также в сети появились фото с такой же вечеринки, только уже последующих лет - в 1997 и 1998 году. Тогда будущая жена принца Гарри надела блестящее платье с высоким разрезом на ноге.

Автор: EYEVINE
  Меган Маркл на рождественской вечеринке 1998 года
Меган Маркл на рождественской вечеринке 1998 года

Израильтянин Фредди Сливински создал Instagram-аккаунт, на котором размещает фото пользователей, которые похожи на различных знаменитостей. Страница называется "Same de la Same". Среди героев блога есть работница авиакомпании Кристин Примроуз Матис, которая жалуется на то, что ее часто путают с Герцогиней Сассекской Меган Маркл.

The Sun
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