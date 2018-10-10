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среда, 10 октября 2018 15:10

Показали фото украинской бодибилдерши, возглавившей мировой рейтинг

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Показали фото украинской бодибилдерши, возглавившей мировой рейтинг
Алина Яман возглавила мировой рейтинг IFBB. Фото: instagram.com/yamanalina

Украинская бодибилдерша Алина Яман возглавила мировой рейтинг IFBB.

В финском городе Лахти Алина стала абсолютной победительницей турнира IFBB Nordic Cup в бодифитнесе. Это "золото" вывело украинку на высшую ступень мирового рейтинга бодибилдеров.

"Вчера на ресурсах ФББУ мы опубликовали мировой рейтинг, в котором в дисциплине "бодифитнес" Яман Алина занимала вторую позицию, уступая 2 очка Татьяне Тимошенко из Швейцарии. Сегодняшний триумф принес украинке 7 зачетных очков, и мы с нетерпением ждем обновления рейтинга IFBB, который покажет единоличное лидерство спортсменки ФББУ", - пишет официальный сайт Федерации бодибилдинга Украины.

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Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

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Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

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Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

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Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

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Публикация от ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀᴍᴀɴ (@yamanalina)

Известные украинские спортсмены, неоднократные победители чемпионатов мира и Европы по бодибилдингу рассказали, как у них украли честно заработанные средства. По словам атлетов, президент их организации Игорь Делиев и его дочь Ирина Делиева, занимающая должность секретаря, годами скрывали от них факты о финансировании из государственного бюджета. Спортсменам приходилось самостоятельно оплачивать стартовые взносы для участия в соревнованиях, покупали авиабилеты и прочее, в то время как государство им все это на самом деле компенсировало.

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Дата
10
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