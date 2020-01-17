Показала ягодицы: Полякова, празднует 36-летие на экзотическом пляже

Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Сегодня 17 января украинская певица Оля Полякова отмечает свое 36-летие. Отмечать новый год своей жизни звезда прилетела в Мексику.

Добиралась к райскому месту отдыха Полякова с приключениями. Об этом поделилась на своей странице в Instagram.

"Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Как же я рада, что все получилось!" - написала певица.

Женщина позирует перед объективом в ярком сплошном купальнике желтого цвета с надписью "Майами" и демонстрирует совершенные формы, которым позавидовали бы даже 20-летние красавицы.

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"Ну, с новым годом!" - поздравляет себя Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну с новым годом!😉 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Янв 2020 в 10:37 PST

Оля Полякова - победительница второго сезона шоу "Народная звезда", которое транслировалось на телеканале "Украина", ведущая нескольких телепроектов, член жюри юмористического шоу "Лига смеха". В феврале 2018-го певица была признана самой красивой женщиной года Украины, по версии журнала Viva.