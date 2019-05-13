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понедельник, 13 мая 2019 11:45

Похудевшая модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в мини-бикини
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Эшли Грэм на отдыхе в Мексике
Фото: @ashleygraham
Эшли Грэм на отдыхе в Мексике
Эшли Грэм на отдыхе в Мексике

Американская модель с пышными формами, Эшли Грэм, поделилась снимками в микро-бикини, которое еле прикрывало её интимные места.

Фотографии звезда сделала в Мексике во время отдыха на пляже.

Модель стояла около пальм в разноцветном бикини и держала в руках соломенную шляпку.

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"Я так нуждалась в тебе, Мексика", - подписала пост Грем.

"Ты похудела? Шикарно выглядишь", "слишком сексуальная", "я влюбилась в это бикини", "так выглядят королевы".

Недавно 31-летняя Эшли Грэм удивила ярким нарядом на вечеринке после ежегодного бала Met Gala, который прошёл в Нью-Йорке.

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