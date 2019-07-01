Похудевшая Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в микро-бикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась похудевшей фигурой в сети.
Фото в бикини рядом с красной машиной девушка опубликовала в Instagram.
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Ратаковски позировала в крошечном оранжевом купальнике, с соломенной сумочкой и повязкой на голове. Модель оперлась руками на капот автомобиля.
"Ничего не происходит", - подписала пост Эмили на испанском языке.
Подписчики забеспокоились весом звезды.
"Тебе необходимо 10 гамбургеров", "ты вообще реальна? Худенькая такая", "невероятно красивая, но слишком худая", "ты воздухом питаешься?".
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Американская модель Эмили Ратаковски снова порадовала сеть снимками в сексуальном микро-бикини.
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