Похудевшая Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в микро-бикини

Эмили Ратаковски удивила своим похудением. Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась похудевшей фигурой в сети.

Фото в бикини рядом с красной машиной девушка опубликовала в Instagram.

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Ратаковски позировала в крошечном оранжевом купальнике, с соломенной сумочкой и повязкой на голове. Модель оперлась руками на капот автомобиля.

"Ничего не происходит", - подписала пост Эмили на испанском языке.

Подписчики забеспокоились весом звезды.

"Тебе необходимо 10 гамбургеров", "ты вообще реальна? Худенькая такая", "невероятно красивая, но слишком худая", "ты воздухом питаешься?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Июн 2019 в 2:46 PDT

Американская модель Эмили Ратаковски снова порадовала сеть снимками в сексуальном микро-бикини.