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пятница, 18 февраля 2022 11:18

"Похоже на сон в лихорадке" - дочь Фреймут рассказала, как учится в США
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Дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, 17 февраля отпраздновавшая 16-летие, рассказала о жизни в США.

Модель призналась, что переживает нелегкий период жизни, поэтому почти не пишет в Instagram.

"За последние шесть месяцев я пережила так много тяжелых эмоциональных состояний, что это похоже на сон в лихорадке. Мое решение прекратить писать посты и глубже делиться размышлениями привело к тому, что я пыталась переоценить свой образ жизни и собраться с мыслями", - поделилась Митчелл.

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Девушка учится в школе-интернате под Санта Барбарой в США. Говорит, что обучение там заставило ее забыть о свободном времени.

Злата Митчелл рассказала о жизни в США
Фото: instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл рассказала о жизни в США
Злата Митчелл рассказала о жизни в США
Злата Митчелл рассказала о жизни в США
Злата Митчелл рассказала о жизни в США

"Для тех, кто не знает: я живу в школе-интернате за пределами Санта-Барбары. А это значит, что мне пришлось полностью забыть о свободной жизни, творческих идеях и спонтанных проектах. Но этот этап жизни держит меня ближе к Лос-Анджелесу и я могу бежать в город, который заставляет меня чувствовать себя настоящей раз в несколько дней", - призналась звездная дочь.

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Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

Злата Митчелл - старшая дочь Ольги Фреймут. У телеведущей еще двое детей: сын Валерий и дочь Евдокия. Митчелл училась в элитной американской школе в Киеве.

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18
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